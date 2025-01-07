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Недооцененная каша для здоровья: о ней забыли, а она лучше гречки и овсянки – ученые советуют вспомнить о ее полезных свойствах

Недооцененная каша для здоровья: о ней забыли, а она лучше гречки и овсянки – ученые советуют вспомнить о ее полезных свойствах

Недооцененная каша для здоровья: о ней забыли, а она лучше гречки и овсянки – ученые советуют вспомнить о ее полезных свойствах Ольга БезродняяКогда речь заходит о здоровом питании, многие из нас вспоминают о таких крупах, как овсянка или гречка.

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