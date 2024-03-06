ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

13 подписчиков

Находящийся в Одессе премьер Греции высказался об ударе «по кортежу Зеленского»

Находящийся в Одессе премьер Греции высказался об ударе «по кортежу Зеленского»

ОДЕССА, 6 марта, ФедералПресс. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции с Владимиром Зеленским прокомментировал сообщения о том, что по кортежу главы киевского режима якобы был нанесен удар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх