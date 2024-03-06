Находящийся в Одессе премьер Греции высказался об ударе «по кортежу Зеленского»

ОДЕССА, 6 марта, ФедералПресс. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции с Владимиром Зеленским прокомментировал сообщения о том, что по кортежу главы киевского режима якобы был нанесен удар.
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