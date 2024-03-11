Не люблю я сказочников о хорошей жизни в СССР, или Почему не было никаких бесплатных квартир

Вот только не надо на меня кричать! Это я тем, кто сейчас по известному принципу: "Не читал, но осуждаю!" собирается пролистнуть статью, броситься в комментарии и кричать, что я всё вру, что не жил в СССР, как они это делали под другой моей статьёй о существующем сейчас социализме в России.