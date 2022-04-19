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Свежая Radeon RX 6650 XT получит более быстрые процессор и память

Свежая Radeon RX 6650 XT получит более быстрые процессор и память

В распоряжении портала VideoCardz оказалась информация о готовящейся к выпуску видеокарте Radeon RX 6650 XT в исполнении Hellhound от компании PowerColor.

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