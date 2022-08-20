Страна и люди

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НАЗВАНЫ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДИВЕРСАНТЫ В КРЫМУ. РУССКИЕ ДОЛЖНЫ ПРИГОТОВИТЬСЯ

НАЗВАНЫ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДИВЕРСАНТЫ В КРЫМУ. РУССКИЕ ДОЛЖНЫ ПРИГОТОВИТЬСЯ

ФОТО: PRESSLAB/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Киев проигрывает борьбу на линии боевого соприкосновения, но не собирается сдаваться и потому расширяет боевое пространство, начиная с обстрелов АЭС и заканчивая диверсиями на территории России.

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