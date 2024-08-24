Операторы FPV-дронов уничтожили БМП и пикап ВСУ в районе Константиновки 

Операторы FPV-дронов армейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожили боевую машину пехоты (БМП) и пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Константиновка на южнодонецком направлении спецоперации.
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