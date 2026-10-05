Как выбрать и установить напольный дверной упор из нержавеющей стали

Когда речь заходит о сохранности стен и мебели в доме, многие вспоминают о повреждениях слишком поздно — когда на обоях уже появились характерные вмятины от дверной ручки, а на штукатурке видны сколы.
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