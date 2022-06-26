Руководитель епархиального отдела образования принял участие в межрегиональном обсуждении принципов работы с подростками в Це...

Руководитель епархиального отдела образования принял участие в межрегиональном обсуждении принципов работы с подростками в Церкви17 июня в Минске состоялось совещание ответственных за религиозное образование и катехизацию с участием руководителя сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ иеромонах .
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