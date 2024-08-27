Карьерный консультант Валинуров: увеличение рабочего дня связано с удаленкой

У россиян за последние 11 лет длительность рабочего дня выросла до максимума. Это связано с изменением системы подсчета и большей открытостью компаний, а также тем, что многие перешли на удаленный формат работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии