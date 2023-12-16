На улицах Кишинёва, Тбилиси, Еревана и Киева намечены праздничные мероприятия в связи с началом начальных переговоров о начале подготовки к начальным шагам по вступлению в ЕС

Прямую линию Путина повторно посмотрело рекордное количество землян, чтобы не пропустить, как им предстоит жить следующие 6 лет.
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