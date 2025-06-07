YouTube Music внедряет рекламу на экране воспроизведения для бесплатных пользователей

https://mmgp.com/threads/youtube-music-vnedrjaet-reklamu-na-. Пользователи бесплатной версии YouTube Music начали замечать новый формат рекламы — баннеры со спонсорским контентом, которые теперь отображаются непосредственно во время воспроизведения трека.
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