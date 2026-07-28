Акции чипмейкеров падают на новостях о прогрессе Китая в производстве микросхем

Инвесторы по всему миру продолжают распродавать акции чипмейкеров, пишет Bloomberg. На этот раз — после сообщений о том, что Китай добился успеха в производстве литографических установок, необходимых для выпуска передовых ИИ-чипов .
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