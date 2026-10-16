Жители Алматы задолжали за водоснабжение и канализацию более 550 млн тенге, передает inAlmaty.kz. По данным «Алматы Су», около 250 млн тенге долга приходится на жителей многоквартирных домов, ещё более 300 млн тенге — на жителей частного сектора.
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