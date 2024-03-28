Военкор Шлепченко: после ударов ВС РФ по объектам СБУ Буданова могут уволить

Военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Службы безопасности Украины (СБУ).
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