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Военкор Шлепченко: после ударов ВС РФ по объектам СБУ Буданова могут уволить

Военкор Шлепченко: после ударов ВС РФ по объектам СБУ Буданова могут уволить

Военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Службы безопасности Украины (СБУ).

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