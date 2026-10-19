Врач акушер-гинеколог Артём Слепнёв, возглавляющий гинекологическое отделение Иркутского городского перинатального центра, получил награду к 365-летию Иркутска — его отметил мэр Руслан Болотов на торжественной церемонии «Время.
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