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Стопроцентной заполняемости загородных детских лагерей намерен добиться Михаил Дегтярев

Стопроцентной заполняемости загородных детских лагерей намерен добиться Михаил Дегтярев

В этом году загородные детские лагеря получили возможность продавать 75% путевок на летние смены. Об этом стало известно во время выездного заседания межведомственной комиссии по организации летней оздоровительной кампании, которую Михаил Дегтярев провел в лагере "Мир детства" в пригороде Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

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