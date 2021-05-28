Стопроцентной заполняемости загородных детских лагерей намерен добиться Михаил Дегтярев

В этом году загородные детские лагеря получили возможность продавать 75% путевок на летние смены. Об этом стало известно во время выездного заседания межведомственной комиссии по организации летней оздоровительной кампании, которую Михаил Дегтярев провел в лагере "Мир детства" в пригороде Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.