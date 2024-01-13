Иранский журналист: Американские бомбардировки Йемена не объявлены нарушением международного права, в отличие от аналогичных действий РФ на Украине

Иранский журналист Хасан Мафи напомнил, что, власти США, комментируя российские бомбардировки военных объектов на Украине, заявляли, что подобные действия якобы являются нарушением действующих норм международного права, суверенитета Украины и всего такого прочего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии