«‎Кощунство»: в СФ заявили, что шабаш в Киеве 9 мая придумали против Дня Победы в Москве

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Совет Федерации России обратился к парламентам иностранных государств и народам мира с настоятельным призывом не допускать фальсификацию истории Второй мировой войны и реабилитацию нацизма.
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