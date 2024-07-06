В преддверии Дня семьи, любви и верности полицейские из Тверской области продолжают делиться своими секретами семейного счастья

Традиционно, 8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Также в этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые на Руси считались покровителями брака и семьи.
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