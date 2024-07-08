Социалисты в Молдавии поддержат единого кандидата от оппозиции на выборах

Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что его политическая сила не будет выдвигать кандидата на президентских выборах и поддержит единого кандидата от оппозиции — бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.
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