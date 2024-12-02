Зеленский сделал заявление о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украинской армии не хватает сил для "возвращения" военным путем потерянных территорий, включая Крым, поэтому нужно "находить дипломатические решения", заявил Владимир Зеленский.
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