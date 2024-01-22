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Институт РАН: магнитная буря может накрыть Землю 23 января

Институт РАН: магнитная буря может накрыть Землю 23 января

Ученые прогнозируют легкую магнитную бурю на Земле во вторник, 23 января.Газета.Ru По прогнозу ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, магнитная буря ожидается уровня G1 (всего в классификации магнитных бурь пять уровней – от G1 до G5).

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