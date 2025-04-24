Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Какие взрывпакеты? Какие врезки?»: Цыгане обвинили во лжи рязанскую полицию

«Какие взрывпакеты? Какие врезки?»: Цыгане обвинили во лжи рязанскую полицию

Представители цыганской общины в Рязани выразили несогласие с распространённой полицией информацией о результатах масштабного рейда в посёлке Дягилево.

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