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Царьград

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20-летний Благовещенец задержан за серию поджогов и порчу имущества

20-летний Благовещенец задержан за серию поджогов и порчу имущества

В Благовещенске 20-летний местный житель задержан за поджоги и уничтожение имущества, включая автомобили и овощные киоски.

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ак
александр крот
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