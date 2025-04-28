Когда вернут мобилизованных домой: эксперт объяснил, почему мобилизованных могут не вернуть домой в 2025 году

Тысячи семей по всей России продолжают жить в подвешенном состоянии, задаваясь вопросом: когда близкие, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут вернуться домой? Военный эксперт Александр Чугай в комментарии для портала «Сиб.
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