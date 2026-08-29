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Царьград

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ЕС готовит крупнейшие санкции против России в августе 2026

ЕС готовит крупнейшие санкции против России в августе 2026

С 2014 года против России введено более 33 тысяч санкций, большинство из которых со стороны США, Канады и Швейцарии.

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