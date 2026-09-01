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Аргументы недели

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Лукашенко: члены ШОС ждут инициативы от России, Китая и Индии

Лукашенко: члены ШОС ждут инициативы от России, Китая и Индии

«Каким бы ни было наше равенство здесь, мы всё же признаем, что у нас есть три самых влиятельных государства: Китайская Народная Республика, Индия и Российская Федерация — государства, обладающие мощной экономикой, богатые ресурсами и являющиеся странами, обладающими ядерным оружием.

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Геннадий Бережнов

У нас есть три самых влиятельных государства: КНР, Индия и РФ от которых Лукашенко ждёт инициативы. А есть и балласт типа Армении от которого и ждать не чего кроме ущерба. От таких нужно сразу избавляться, а не убеждать уже годы как шаловливого ребёнка.