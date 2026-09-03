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Регионы России

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Путин поручил создать современный финансовый центр на базе Восточной биржи

Путин поручил создать современный финансовый центр на базе Восточной биржи

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) 3 сентября обратил внимание, что для реализации крупных инфраструктурных и логистических проектов требуются масштабные инвестиции.

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