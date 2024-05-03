ФСБ: в переписке уничтоженного диверсанта говорится о теракте в Ленобласти

В телефоне предполагаемого агента военной разведки Украины, который был нейтрализован российскими силовиками, найдена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта в Ленобласти, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.
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