Продавцы и владельцы ПВЗ попросили оценивать покупателей

Автономная некоммерческая организация по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) подготовила обращение к маркетплейсам, в котором просит ввести систему рейтингов для покупателей, пишут «Ведомости».
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