БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Нет на этой олимпиаде наших. Те, кто есть, в белых одежонках и без флага - все не наши." (ц)

"Нет на этой олимпиаде наших. Те, кто есть, в белых одежонках и без флага - все не наши." (ц)

КрестьянинΚύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με Когда я слышу из уст спортсменов или функционеров: "спортсмены тренировались четыре года, мечтали победить на Олимпиаде, как они могли её пропустить" я хочу спросить - а те мальчишки, что пошли добровольцами на СВО, те мобилизованные, оставившие дома жен и детей, они что? Не имели других планов на будущее? Не мечтали о чём-то другом? Среди них есть и спортсмены, и актеры, и ученые, и музыканты.

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OlegЫЧ
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