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Карякин об инаугурации Путина: «Я почувствовал желание президента продолжить развивать сильную Россию, чтобы добиться победы»

7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Шахматист Сергей Карякин входил в список его доверенных лиц на выборах главы государства.

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