Honor Magic5 Pro – лучший смартфон в своей ценовой категории по итогам большого тестирования China Telecom

China Telecom опубликовал «Аналитический отчет по пользовательским устройствам за ноябрь 2023 года». Данные большого исследования, проведенного оператором, говорят о том, что лучшим смартфоном в своей ценовой категории (стоимостью более 5000 юаней – то есть более 690 долларов) является Honor Magic5 Pro.