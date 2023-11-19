Honor Magic5 Pro – лучший смартфон в своей ценовой категории по итогам большого тестирования China Telecom

China Telecom опубликовал «Аналитический отчет по пользовательским устройствам за ноябрь 2023 года». Данные большого исследования, проведенного оператором, говорят о том, что лучшим смартфоном в своей ценовой категории (стоимостью более 5000 юаней – то есть более 690 долларов) является Honor Magic5 Pro.
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