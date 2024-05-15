Космонавты проводят эксперимент по изучению коррозии на МКС

Российские космонавты завершили тестовую сессию научного эксперимента "Кварц-М", направленного на изучение космической коррозии внешних поверхностей модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС), передал спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
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