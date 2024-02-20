Старый спутник, напоминающий истребитель из «Звездных войн», сфотографировали на орбите

Спутник ERS-2, который очертаниями напоминает космический истребитель TIE Fighter из саги «Звездные войны» / © HEO Robotics Спутник европейского дистанционного зондирования — 2 (ERS-2) отправился на орбиту в далеком 1995 году, а в сентябре 2011-го завершил свою работу после того, как закончилось топливо.