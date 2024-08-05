«Я подписал бы в ЦСКА Вендела, Педро и Кордобу»

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев не жалеет о завершении карьеры, тем более, что с футболом он не расстался и работает в настоящее время селекционером армейского клуба, при этом строит планы на тренерскую карьеру.
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