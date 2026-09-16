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Регионы России

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Сеть «М.Видео» подвела итоги первой недели предзаказов на новое поколение устройств Apple

Сеть «М.Видео» подвела итоги первой недели предзаказов на новое поколение устройств Apple

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется модель iPhone 18 Pro Max в конфигурации с 256 ГБ встроенной памяти.

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