Тёмная сторона семьи: самые шокирующие убийства родителей собственными детьми Юлия ЧинковаНедавний инцидент в Московской области шокировал всю страну: молодой хоккеист убил свою мать после того, как она запретила ему пить алкоголь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии