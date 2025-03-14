Климатолог Непомнящих дал прогноз для Новосибирска на 50 ближайших зим

По словам эксперта, привычные для Сибири морозы сместятся в сторону Бурятии и Хабаровска.Специалист в области климатологии Алексей Непомнящих рассказал, что в ближайшие годы зимы в Новосибирске будут становиться более мягкими, а экстремальные холода будут случаться лишь изредка.