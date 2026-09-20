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Царьград

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Пострадавшая при атаке БПЛА председатель УИК открыла участок в Подмосковье

Пострадавшая при атаке БПЛА председатель УИК открыла участок в Подмосковье

Московский регион подвергся самой массированной атаке с начала СВО.Председатель УИК №1283 в Ленинском округе Московской области Наталья Санайкина, получившая осколочные ранения при атаке беспилотников, утром открыла избирательный участок и приступила к работе.

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