🇬🇧🇹🇲 Зачем британцы лезут в туркменское образование? В Минообразования Туркменистана прошла встреча с делегацией British Education Network (BEN), Лондонского университета и представителями AD Education UK.
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🇬🇧🇹🇲 Зачем британцы лезут в туркменское образование? В Минообразования Туркменистана прошла встреча с делегацией British Education Network (BEN), Лондонского университета и представителями AD Education UK.
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