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Царьград

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Эксперт призвал отказаться от колбасы и сосисок: Слишком низкое качество

Эксперт призвал отказаться от колбасы и сосисок: Слишком низкое качество

Нередко на телевидении говорят, что некоторые мясные изделия в России имеют слишком низкое качество. И, похоже, покупателю действительно стоит быть более внимательным в магазине: эксперт, руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов призвал отказаться от колбасы и сосисок.

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