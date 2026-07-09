Эксперт призвал отказаться от колбасы и сосисок: Слишком низкое качество

Нередко на телевидении говорят, что некоторые мясные изделия в России имеют слишком низкое качество. И, похоже, покупателю действительно стоит быть более внимательным в магазине: эксперт, руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов призвал отказаться от колбасы и сосисок.