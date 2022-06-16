Галактионов возглавил «Пари Нижний Новгород»

Российский специалист Михаил Галактионов назначен главным тренером «Пари Нижний Новгород». «РФС согласовал старшему тренеру молодёжки возможность совмещения работы в сборной и футбольном клубе «Пари Нижний Новгород», — передаёт пресс-служба клуба.
Российский специалист Михаил Галактионов назначен главным тренером «Пари Нижний Новгород». «РФС согласовал старшему тренеру молодёжки возможность совмещения работы в сборной и футбольном клубе «Пари Нижний Новгород», — передаёт пресс-служба клуба.
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