Марк Селби одержал эпическую победу в 1/8 финала на турнире UK Championship 2023

Марк Селби провел эпический матч против своего друга Барри Хокинса, а Марк Уильямс сделал три сенчури на пути к победе над Джейми Кларком в 1/8 финала на турнире UK Championship 2023, сообщает WST Марк Селби (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.