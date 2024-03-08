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ВС РФ поразили секретный объект ВСУ в Одесской области

ВС РФ поразили секретный объект ВСУ в Одесской области

В ночь на 7 марта ВС РФ нанесли точные удары по объектам в Одесской области. Одним из них оказался секретный центр космической и радиотехнической разведки ВСУ «Овидиополь-2», который активно спонсируют и фактически контролируют иностранные спецслужбы.

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