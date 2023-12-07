Россиянам объяснили причину невероятного подорожания яиц

Экономист Никита Масленников объяснил россиянам причину резкого роста цен на куриные яйца. По мнению эксперта, к повышению ценников в магазинах привела ценовая реакция на подорожание иных продуктов – главным образом, белковых.
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