❗️В Севастополе пьяный отец душил 14-летнего сына и угрожал ему убийством В апреле этого года 46-летний мужчина пришёл домой в пьяном виде и устроил скандал с семьей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым