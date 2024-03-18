В Сибири избирателям на участке предлагали выпить водку перед выбором президента

Избирательный участок находился в школе, Минобразования выясняет подробности В Кемеровской области на избирательном участке в школе пришедшим на выборы предлагали выпить водку, объясняя это тем, что это не запрещено, пишет NGS42.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии