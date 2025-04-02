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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Царь-чипы с интегрированной фотоникой: Cerebras Systems и Ranovus выбраны DARPA для создан...

Царь-чипы с интегрированной фотоникой: Cerebras Systems и Ranovus выбраны DARPA для создан...

Царь-чипы с интегрированной фотоникой: Cerebras Systems и Ranovus выбраны DARPA для создания вычислительной платформы нового поколенияИИ-стартап Cerebras Systems выбран американским военно-техническим управлением DARPA для разработки высокопроизводительной вычислительной системы нового поколения.

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