Царь-чипы с интегрированной фотоникой: Cerebras Systems и Ranovus выбраны DARPA для создан...

Царь-чипы с интегрированной фотоникой: Cerebras Systems и Ranovus выбраны DARPA для создания вычислительной платформы нового поколенияИИ-стартап Cerebras Systems выбран американским военно-техническим управлением DARPA для разработки высокопроизводительной вычислительной системы нового поколения.
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