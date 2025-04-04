Бастрыкин предложил разработать целевую программу по борьбе с детской преступностью

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил разработать комплексную программу по профилактике преступности среди несовершеннолетних, включая детей мигрантов, передаёт агентство ТАСС.
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